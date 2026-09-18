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ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੱਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਛੱਡੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ, ਪੈ ਗਿਆ ਖਿਲਾਰਾ !

ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਨਿਫਾਡ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Niphad Municipal Council Office
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੱਲ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਛੱਡੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 18, 2026 at 1:42 PM IST

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ਨਾਸਿਕ/ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਨਿਫਾਡ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਤੋਂ 6 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ, ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ, ਯੁਵਾ ਸੈਨਾ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਵਿਕਰਮ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧੀਰਜ ਭਾਮਰੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੱਲ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਛੱਡੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ... (ETV Bharat)

ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ?

ਨਿਫਾਡ ਤਾਲੁਕਾ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੁਵਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਵਿਕਰਮ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਿਫਾਡ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ?

ਨਿਫਾਡ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧੀਰਜ ਭਾਮਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 73 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਰੀਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਫਾਡ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਫਾਡ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਤਾਂਬਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।"

ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਰੰਧਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਫਾਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਨਿਫਾਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਰਿਕਾ ਅਹਿਰਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਵਿਕਰਮ ਰੰਧਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਫਾਡ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧੀਰਜ ਭਾਮਰੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਫਾਡ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

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NIPHAD MUNICIPAL COUNCIL OFFICE

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