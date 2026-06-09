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10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣਗੇ ਮੋਦੀ: ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ PM ਬਣਨਗੇ

ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ।

NARENDRA MODI LONGEST SERVING PM
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ 6 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 9, 2026 at 10:31 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 10 ਜੂਨ, 2026 ਦਾ ਦਿਨ ਇਹਿਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ।

10 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 4,399 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 4,398 ਦਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲਯ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

NARENDRA MODI LONGEST SERVING PM
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਦਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। (IANS)

ਨਹਿਰੂ ਦਾ 72 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 26 ਮਈ, 2014 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨਾ

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜਕਾਲ 8,931 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ

ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ (2002, 2007, 2012) ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ (2014, 2019, 2024) ਜਿੱਤੀਆਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗ੍ਰਹਾਲਯ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲਕ੍ਰਮਿਕ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

Jawaharlal Nehru
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ (@pmsangrahalaya.gov.in)

ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ (1947-1964)

ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਤੋਂ 27 ਮਈ, 1964 ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ (ਦੋ-ਕਾਰਜਕਾਲ: 1964 ਅਤੇ 1966)

ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸੰਖੇਪ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 27 ਮਈ, 1964 ਤੋਂ 9 ਜੂਨ, 1964 ਤੱਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 11 ਜਨਵਰੀ, 1966 ਤੋਂ 24 ਜਨਵਰੀ, 1966 ਤੱਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1997 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Lal Bahadur Shastri
ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ (@pmsangrahalaya.gov.in)

ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ (1964 - 1966)

ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 9 ਜੂਨ, 1964 ਤੋਂ 11 ਜਨਵਰੀ, 1966 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ "ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ" ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ।

Indira Gandhi
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ (@pmsangrahalaya.gov.in)

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ (1966-1977 ਅਤੇ 1980-1984)

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 24 ਜਨਵਰੀ, 1966 ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ, 1977 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 14 ਜਨਵਰੀ, 1980 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਿੱਤਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ 1971 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1975 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ।

ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ (1977-1979)

ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ, 1977 ਤੋਂ 28 ਜੁਲਾਈ, 1979 ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 44ਵਾਂ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦਾ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

Chaudhary Charan Singh
ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ (@pmsangrahalaya.gov.in)

ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ (1979-1980)

ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ, 1979 ਤੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ, 1980 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 170 ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ, 23 ਦਸੰਬਰ, ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Rajiv Gandhi
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ (@pmsangrahalaya.gov.in)

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ (1984-1989)

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਤੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ, 1989 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Vishwanath Pratap Singh
ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (@pmsangrahalaya.gov.in)

ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (1989-1990)

ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ, 1989 ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ, 1990 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਐਕਟ 1989 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ (1990-1991)

ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 10 ਨਵੰਬਰ, 1990 ਤੋਂ 21 ਜੂਨ, 1991 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਯੰਗ ਤੁਰਕ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

P.V. Narasimha Rao
ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ (@pmsangrahalaya.gov.in)

ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ (1991-1996)

ਪਾਮੁਲਪਤੀ ਵੈਂਕਟ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ 21 ਜੂਨ, 1991 ਤੋਂ 16 ਮਈ, 1996 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਐਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ (1996-1997)

ਹਰਦਾਨਹੱਲੀ ਦੋਡੇਗੌੜਾ ਦੇਵਗੌੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਜੂਨ, 1996 ਤੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1997 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ" ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਆਈ.ਕੇ.) ਗੁਜਰਾਲ (1997-1998)

ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1997 ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ, 1998 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।

Atal Bihari Vajpayee
ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ (@pmsangrahalaya.gov.in)

ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ (1996, 1998-1999, ਅਤੇ 1999-2004)

ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ 13 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 1998 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਮਈ, 1996 ਤੋਂ 1 ਜੂਨ, 1996 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1998 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ 19 ਮਾਰਚ, 1998 ਤੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1999 ਤੱਕ ਅਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 1999 ਤੋਂ 10 ਮਈ, 2004 ਤੱਕ ਸਨ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਇਆ।

Dr. Manmohan Singh
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (@pmsangrahalaya.gov.in)

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (2004-2014)

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 22 ਮਈ, 2004 ਤੋਂ 26 ਮਈ, 2014 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਨਰੇਗਾ) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਿਵਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।

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PM MODI BREAKS NEHRU RECORD
INDIAN PRIME MINISTERS HISTORY
PM ਮੋਦੀ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
ਪੀਐਮ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ
NARENDRA MODI LONGEST SERVING PM

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