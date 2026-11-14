Namo Bharat Fast Train: ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਰੂਟ 'ਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੌੜਨਗੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸਿਰਫ਼ 8 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ...
Namo Bharat Fast Train: ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਕਾਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਐਨਸੀਆਰਟੀਸੀ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੀਕ ਆਵਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 14, 2026 at 3:19 PM IST
Namo Bharat Fast Train: ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਰੂਟ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। NCRTC ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਕ ਆਵਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਸਟਾਪੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਦੂਰੀ ਮਹਿਜ਼ 8 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬੇਗਮਪੁਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 36 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 50 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੀਕ ਆਵਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ?
ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਪੀਕ ਆਵਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 2-2 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਾਏ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀਪੁਰਮ ਅਤੇ ਮੋਦੀਪੁਰਮ ਤੋਂ ਸਰਾਏ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੀਕ ਆਵਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2-2 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਅਤੇ 6:30 ਵਜੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ - ਸਵੇਰੇ 4 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 4। ਨਿਯਮਤ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ?
ਤੇਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਪੇਜ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ- ਸਰਾਏ ਕਾਲੇ ਖਾਂ, ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਬੇਗਮਪੁਲ, ਮੋਦੀਪੁਰਮ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ?
NCRTC ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੀਂ ਫਾਸਟ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 8 ਮਿੰਟ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਬੇਗਮਪੁਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 28 ਮਿੰਟ, ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬੇਗਮਪੁਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 36 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਾਏ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀਪੁਰਮ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਾਰੀਡੋਰ ਕੁੱਲ 50 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
1.1 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀ, 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਇਲਸਟੋਨ ਪਾਰ
ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਫਾਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰੀਡੋਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 1.1 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਡੋਰ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਰਨੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਇਲਸਟੋਨ ਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜਰਨੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। NCRTC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਉਸਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ
NCRTC ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਫਾਸਟ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ। ਗਲਤ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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