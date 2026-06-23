ਨਗਰਾਸੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲਈ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਥੇ ਨੇ ਨਗਰਾਸੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
Published : June 23, 2026 at 3:49 PM IST
ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਦਰੀਨਾਥ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਨਗਰਾਸੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਪੰਜ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਗਰਾਸੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ; ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ (DSGMC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ DSGMC ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ।
"ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।" -ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ
#WATCH | Rudraprayag, Uttarakhand: 20th June incident of dispute inside the Gurudwara in Nagrasu | Latest visuals from Nagarasu Gurdwara.— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 23, 2026
A group of Nihang Sikhs arrived at the Gurdwara to persuade the Nihangs staying inside to comply. Security forces remain deployed outside… pic.twitter.com/ksmGshnTDu
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 20 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਗਰਾਸੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ (ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ) ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਛੱਤ 'ਤੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੇ।
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਗਰਾਸੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਆਖਰਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਪੰਜ ਨਿਹੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਫ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਰਹੀ।
ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰਾਸੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਥੇ, ਜੋ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੀ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸਰੀਰਕ ਝੜਪ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਲਹਿਰਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਗਰਾਸੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਗਰਾਸੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।