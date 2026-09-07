ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਐਪ 'ਤੇ ਕੁੜੀ-ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਦੋਸਤੀ, 2 ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਏ, ਮੁੰਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ !
ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : September 7, 2026 at 10:34 PM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਐਪਸ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਮਸੂਰੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ - ਜੋ ਇੱਕ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ - ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮਿਲੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਹ ਹਨ: 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਯਾਤਰਾ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਮਸੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੇ ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਮਸੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ: ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ- ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
"ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਡੇਟਿੰਗ ਐਪਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਸੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਐਪਸ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"-ਪ੍ਰਮੇਂਦਰ ਡੋਬਲ, ਐਸਐਸਪੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ-
ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਰ ਜਾਂ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਐਪਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਚੁਣੋ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਾਥੀ ਬਣੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਐਪਸ ਟ੍ਰੈਵਲ ਡੇਟਿੰਗ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਸਾਥੀ ਮੈਚਿੰਗ, ਅਤੇ ਚੈਟ ਵਿਕਲਪ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।
ਯਾਤਰਾ ਐਪ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਔਰਤ ਯਾਤਰਾ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਐਪ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਐਪ 'ਤੇ 'ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ' ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।
ਟ੍ਰੈਵਲ ਸਾਥੀ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਕਮ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਐਪ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਐਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।