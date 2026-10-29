ਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗੀ ਮਮਤਾ? ਅਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਵਰਤ!
ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਰਵਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : October 29, 2026 at 1:36 PM IST
ਮੇਰਠ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਰਵਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਠ ਦੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਵੀਰੇਸ਼ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਰਵਿਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਵਰਤ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਵਾ (ਮਾਲ) ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀ, ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ, ਅਤੇ ਭੇਟਾਂ ਲਈ ਭੇਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਕਾਨ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਆਰਤੀ (ਪੂਜਾ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
37 ਔਰਤਾਂ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ
ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਰਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਮਿਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੇਗੀ। ਦਾਮਿਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ 37 ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਆਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਕਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਲੂ ਡਰੱਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸੌਰਭ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਹਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜੱਜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਸੌਰਭ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੱਪ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਦੂਜੀ ਖਲਨਾਇਕ ਰਵੀਤਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਵਜੋਂ ਘੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਰਚੀ। ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਏ.ਡੀ.ਜੇ.) ਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਬਹਸੁਮਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਕਬਰਪੁਰ ਸਦਾਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਮਿਤ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਵਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਮਰਦੀਪ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ "ਦੁਰਲੱਭ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ" ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਿਤਾ ਨੇ ਸਤੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ ਅਤਰੇਯ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।