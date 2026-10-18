ਹਰਿਆਣਵੀ ਗਾਇਕ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲਿਆਨ ਕਤਲਕਾਂਡ, ਪਤਨੀ ਸੀਮਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ
ਹਰਿਆਣਵੀ ਗਾਇਕ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲਿਆਨ ਕਤਲਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
Published : October 18, 2026 at 11:46 AM IST
ਸ਼ਾਮਲੀ : ਹਰਿਆਣਵੀ ਗਾਇਕ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲਿਆਨ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਕਿਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲਿਆਨ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼
ਹਰਿਆਣਵੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਹਸਤੀ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲਿਆਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕਿਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਸਵੇਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
"ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲਿਆਨ" ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ, ਬੰਟੀਖੇੜਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸੀਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ, ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।
26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਤਲ
26 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲਾ ਪਟਰੀ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਗਾਇਕ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲਿਆਨ ਦੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋ ਉਹ ਜਿੰਮ ਤੋਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਆਰੀਅਨ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸਤਯਮ ਕਾਦਿਆਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
"ਨਮਸਕਾਰ, ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਹਾਂ, ਅੰਕਿਤ ਬਾਲਿਆਨ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅੰਕਿਤ ਬਾਲਿਆਨ ਬੰਤੀਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ’ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਸੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਡ. ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ, 2024 ਵਿੱਚ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ। ਚਾਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ 2022-23 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ 18-20 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।"
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