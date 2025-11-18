ETV Bharat / bharat

"ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਬਜ਼ੀ" ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕਤਲ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਬਜ਼ੀ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

"ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਬਜ਼ੀ" ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕਤਲ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 18, 2025 at 9:53 AM IST

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ : ਕਵਾਰਧਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਵਧ ਕੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਵਾਰਧਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 38 ਸਾਲਾ ਵਿਨੋਦ ਬੰਜਾਰੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

"ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਬਜ਼ੀ" ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕਤਲ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ

ਵਿਨੋਦ ਬੰਜਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸ਼ਰਵਣ ਬੰਜਾਰੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਹਿਸ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਰਵਣ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਕੁਹਾੜੀ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਨੋਦ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਰਾ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਚਨਾਮਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਸਨ।

-ਯੋਗੇਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ, ਟੀਆਈ, ਕਵਾਰਧਾ

ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸ਼ਰਵਣ ਬੰਜਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਲ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

