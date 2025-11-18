ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ! ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਚਲਾਨ, ਬਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੈਰ

ETV Bharat / bharat

ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ! ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਚਲਾਨ, ਬਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੈਰ

ਘਰ ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਾਮ?

Municipal Corporation Fined Littering Victim With Dhol
ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ! ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਚਲਾਨ, ਬਣੀ ਵੀਡੀਓ... (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 18, 2025 at 2:06 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਨੋਖਾ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀ, ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂੜਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ।

ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ

ਇੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਾਰਡ-5 (ਮੋਰੀ ਗੇਟ) ਅਤੇ ਵਾਰਡ-6 (ਗੋਵਿੰਦਪੁਰਾ) ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ: "Littering? Smile Please…You Are on Camera!" ਯਾਨੀ "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸਕਰਾਓ...ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਹੋ।" ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੂੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਨਾ ਸੁੱਟਣ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕੋਗੇ ਇਨਾਮ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ "I AM CHANDIGARH" ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ ਜਾਂ "ਆਈ ਐਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ" ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ₹250 ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕੂੜਾ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (SWM) ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

