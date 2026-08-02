ETV Bharat / bharat

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਕੂਧਾਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।

MP PAPPU YADAV ATTACK DELHI
ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 2, 2026 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੂਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਉਰਫ਼ ਰਾਜੇਸ਼ ਰੰਜਨ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, 'ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ।' ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ।"

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਨਾਟਕ" ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ

ਇਹ ਹਮਲਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ "ਚੋਰੀ" ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਕਰ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਾਟਕ (ਨਾਟਕ) ਕੀਤਾ।

ਨਾਟਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ

ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭਗਵੇਂ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਕਲੀ "ਪੁਜਾਰੀ" ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਦਾਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨਾਟਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂ ਚੋਲੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

TAGGED:

PAPPU YADAV ATTACK
PAPPU YADAV PRESS CONFERENCE
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ
ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਤੇ ਹਮਲਾ
MP PAPPU YADAV ATTACK DELHI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.