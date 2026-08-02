ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਕੂਧਾਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
Published : August 2, 2026 at 9:00 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੂਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਉਰਫ਼ ਰਾਜੇਸ਼ ਰੰਜਨ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Pics of the person who allegedly tried to attack the Independent MP from Purnea, Pappu Yadav, while the latter was holding a press conference at his residence in Delhi. pic.twitter.com/9yXRbR8IX1— ANI (@ANI) August 2, 2026
ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, 'ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਓ।' ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ।"
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ।
#WATCH | Delhi | On being attacked at his residence while holding a press conference, Independent MP from Purnea says, " i have already filed several firs... my lawyer is here too. i will not be afraid. if anyone wants to kill me, let them kill me." https://t.co/0coi9m2uFD pic.twitter.com/3iH0ys6qsQ— ANI (@ANI) August 2, 2026
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਨਾਟਕ" ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਹਮਲਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ "ਚੋਰੀ" ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਕਰ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਾਟਕ (ਨਾਟਕ) ਕੀਤਾ।
#WATCH | The supporters of Independent MP from Purnea, Pappu Yadav, thrashed the person who allegedly tried to attack the MP while he was holding a press conference at his residence in Delhi. https://t.co/9rLRkBKL4V pic.twitter.com/DABmZMWsIS— ANI (@ANI) August 2, 2026
ਨਾਟਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਭਗਵੇਂ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਕਲੀ "ਪੁਜਾਰੀ" ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਦਾਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨਾਟਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂ ਚੋਲੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।