ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ

ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ
Published : March 16, 2026 at 9:31 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।
'ਟੀਬੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਚ'
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ "ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਮਨੋਜ ਤਿਵਾjr ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
'ਰਿਟਾਇਰ ਹਰਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ'
ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਪਿੱਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਠੋਕਰ ਖਾਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਸੱਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹਰਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
'ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ'
ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਟੀਚਾ ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਜੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।"
ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਤਿਵਾਰੀ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਟ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।