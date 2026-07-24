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'ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਾਜ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣਾ ਗਲਤ', ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ, ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ।

MP high court on husband and wife
'ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਾਜ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ' (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 24, 2026 at 3:09 PM IST

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ਜਬਲਪੁਰ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਬਲਪੁਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ

ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਨਾ ਵਾਸੀ ਤੌਸੀਫ਼ ਰੇਨ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਜੋੜੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਤੀ, ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ, ਉਸਦੇ ਸਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਭਰਜਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ

ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 2020 ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ

ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।"

ਜੇਕਰ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਵੇ।" ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।

ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

TAGGED:

AFTER COMPROMISE CASE ILLEGAL
PROPOSING MARRIAGE NOT CRIME
MADHYAPRADESH HIGH COURT
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
HC QUASHES WIFE FIR

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