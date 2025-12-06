ਦੋ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਵਿਆਹ: ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਯੁਗੀਨਾਰਾਇਣ 'ਚ ਵਿਆਹ
ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਸ਼ਵੇਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ।
Published : December 6, 2025 at 8:10 PM IST
ਉੱਤਰਾਖੰਡ/ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਤ੍ਰਿਯੁਗੀਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਸ਼ਵੇਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਥਾਨ ਤ੍ਰਿਯੁਗੀਨਾਰਾਇਣ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਤ੍ਰਿਯੁਗੀਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ। ਅੰਕਿਤ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਕਲੇਮੈਂਟ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਸ਼ਵੇਤਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ
ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ।
ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹਾਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਮਜਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵੁਕ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਪੰਗਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਕਿਤ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਐਡਵੇਂਚਰ ਅਤੇ ਮਾਊਂਟੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਰਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਅੰਕਿਤ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਵੇਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਸ਼ਵੇਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਸੀ ਸੰਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਅਪੰਗਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੂੰ ਪਰਬਤਾਰੋਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਕਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ।
ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਮੰਗਣੀ
ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਮਾਊਂਟ ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਸਾਥੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਥਾਨ ਤ੍ਰਿਯੁਗੀਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ।