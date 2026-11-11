ਦੁੱਧ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ
ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Published : November 11, 2026 at 1:27 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਜਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਇਰ ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 2 ਤੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ, ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ, 12 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ?
- ਫੁੱਲ ਕਰੀਮ ਦੁੱਧ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਫੁੱਲ ਕਰੀਮ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ₹72 ਤੋਂ ₹76 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ: ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ₹3 ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ₹62 ਤੋਂ ₹65 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਟੋਨਡ ਅਤੇ ਡਬਲ ਟੋਨਡ ਦੁੱਧ: ਟੋਨਡ ਦੁੱਧ (ਪੈਕੇਟ) ਹੁਣ ₹60 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹62 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਡਬਲ ਟੋਨਡ ਦੁੱਧ ₹54 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ₹56 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਢਿੱਲਾ (ਬਲਕ ਵੈਂਡ) ਟੋਨਡ ਦੁੱਧ: ਟੋਕਨ ਜਾਂ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਢਿੱਲਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ₹2 ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ₹58 ਤੋਂ ₹60 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਗਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਹ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ, ਘਿਓ, ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਸਿਕ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।