ETV Bharat / bharat

70 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ IAS ਪੁੱਤ-ਨੂੰਹ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈਏਐਸ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

FIR AGAINST IAS ABHAY SINGH
ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 16, 2026 at 10:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਰਾਜਸਥਾਨ/ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 70 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਰੇਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਭੈ ਸਿੰਘ, ਨੂੰਹ ਮਾਧਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਅਮਰੇਂਦਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੇਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰੇਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਮਾਧਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ।

ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ

ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਧੂਬਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 29 ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਫਿਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੋਹ ਲਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

TAGGED:

IAS ABHAY SINGH
IAS ABHAY SINGH MOTHER FIR
MOTHER ACCUSES IAS SON OF FRAUD
FRAUD FIR AGAINST IAS ABHAY SINGH
FIR AGAINST IAS ABHAY SINGH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.