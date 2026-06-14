ਮੋਰੈਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ; ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਛਾਲਾਂ, ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਰੈਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ,ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਸੁਣ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
Published : June 14, 2026 at 7:44 PM IST
ਮੋਰੇਨਾ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਰੇਨਾ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੈਪੁਰ ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਉਹ ਉਲਟ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਏ।
#WATCH | Morena, Madhya Pradesh: Four killed in an accident after passengers near the Hetampur–Gher section jumped onto the tracks and were hit by another passing train. pic.twitter.com/JDSLvnxX3j— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 14, 2026
ਉਦੈਪੁਰ-ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ, 4 ਯਾਤਰੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਜੂਰਾਹੋ-ਉਦੈਪੁਰ ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਲਈ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਨ ਖਿੱਚੀ ਅਤੇ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਸਿਓਨੀ ਪਾਤਾਲਕੋਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਯਾਤਰੀ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੇਤਮਪੁਰ ਅਤੇ ਧੌਲਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰਿਆ।
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੁਣ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਚੇਨ
ਹਾਦਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੇਨ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਰੋਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਲ
ਇਸ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਹਿਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਂਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।