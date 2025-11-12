ਚਿੰਤਾਜਨਕ: ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ
CSEAM ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Published : November 12, 2025 at 9:12 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਮੱਗਰੀ (CSEAM) ਦੇ 73,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।
ਔਨਲਾਈਨ CSEAM ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਪੀੜਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। CSEAM ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੋਹਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ (JRC) ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 73,258 CSEAM ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,272 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
CSEAM ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੂੰ "ਹੈਸ਼ ਮੈਚਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ (ਹੈਸ਼) ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ CSEAM ਡੇਟਾਬੇਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ NCMEC) ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ (ਪਰਸੈਪਚੁਅਲ ਹੈਸ਼ਿੰਗ) ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ML)
ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਦੇਖੀ CSEAM ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। AI ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕੀਵਰਡਸ, ਨਾਮਕਰਨ ਪੈਟਰਨਾਂ, ਜਾਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨਾਮ, ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, NGO, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ, ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ CSEAM ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
- ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ "ਰਿਪੋਰਟ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ" ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ 'ਤੇ ਕਰੋ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਪੋਰਟਲ: cybercrime.gov.in 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ।
- ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।
- ਹੈਲਪਲਾਈਨ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 'ਤੇ ਜਾਂ JRC ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1800-102-7222 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ JRC ਦੇ ਯਤਨ:
JRC ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਿਤ CSEAM ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (CSOs) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
JRC ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ JRC ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ICP) ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੋ CSEAM ਵੇਚ ਅਤੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਮਰੀਨ ਲਾਈਨਜ਼, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ 150 ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ CSEAM ਸੀ। ਕਲਾਉਡ ਸਟੋਰੇਜ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 100 GB CSEAM ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਭਾਰਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ (ICP) ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਪੂਰਨਾ ਬੇਹੁਰਾ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "CSEAM ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਬਨਾਮ ਐਸ. ਹਰੀਸ਼ (2024) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 'ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'CSEAM' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ POCSO ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ, ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਮਾਜ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨੈਤਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।"