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ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 26 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ

ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।

GIRLS MISS OUT ON SCHOOLING
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 26% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ (Photo Credit-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 17, 2026 at 6:46 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 26.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ 80ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 79 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਏਆਈ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-6 (NFHS-6) ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਤੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਡੇਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਫ਼ 73.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ

ਰਾਜਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ(%)
ਕੇਰਲ3.4
ਲਕਸ਼ਦੀਪ3.8
ਮਿਜ਼ੋਰਮ4.7
ਪੁਡੂਚੇਰੀ12.0
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ12.2
ਗੋਆ12.8
ਨਾਲਾਲੈਂਡ14.4
ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ 15.0
ਦਿੱਲੀ15.9
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ16.4

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਰਾਜ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ (%)
ਤੇਲੰਗਾਨਾ39.8
ਬਿਹਾਰ35.9
ਰਾਜਸਥਾਨ35.7
ਝਾਰਖੰਡ32.0
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼31.4
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼30.9
ਲੱਦਾਖ30.7
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼30.0
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 29.9

10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 46.4% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। NFHS-5 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 41% ਸੀ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 54.6% ਨੇ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਲਗਭਗ 47% ਹੈ।

ਜਾਣੋ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀ ਹੈ?

ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (NFHS) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਹਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, NFHS ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ, ਆਬਾਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

NFHS-6 ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ NFHS-6 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। NFHS-6 ਨੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 715 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6.79 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ DBT, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ NFHS ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸਜ਼ (IIPS) NFHS ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਇਨਪੁਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।

ਔਰਤਾਂ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 48.6% ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoSPI) ਦੁਆਰਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰੁਝਾਨ 2026 ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 142.59 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 48.65% ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 2036 ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

  • ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਛਾਲ, 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4.29 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
  • ਘਰ ਤੋਂ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹਵਾਈ ਟੈਕਸੀਆਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨਹੀਂ, ਦੇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ।
  • ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਚੂਸਦੇ ਹਨ। ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
  • ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 9 ਸੀਈਓ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 25 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਐਮਡੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।

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ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ 6
GIRLS MISS OUT ON SCHOOLING

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