ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਮਹੂਰਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਲਾਮੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : November 22, 2026 at 4:31 PM IST
ਪਲਾਮੂ/ਝਾਰਖੰਡ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਢੀਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਮੁਨਾ ਖਰਡੀਹਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਗਰਮਾਈ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਛੱਤਰਪੁਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ।
ਜਮੁਨਾ ਖਰਡੀਹਾ ਵਿੱਚ, ਵਿਮਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਘਰ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਗਰਮਾਈ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਆਮ ਰਹੇ।
ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ
ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 19 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਛੱਤਰਪੁਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ, ਪਲਾਮੂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤਰਪੁਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ
ਨੌਡੀਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਵਿਮਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੁਰੀ, ਬੁੰਦੀਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'