ਉਤਰਾਖੰਡ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ,10.46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ

10.46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ 2026 ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 4.42 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।

Chardham Yatra 2026 in Uttarakhand
10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਚਾਰਧਾਮ ਦਰਸ਼ਨ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 11, 2026 at 10:07 AM IST

ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ/ਚਮੋਲੀ/ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ: ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ 2026 ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ "ਜੈ ਮਾਂ ਗੰਗਾ" ਅਤੇ "ਜੈ ਯਮੁਨਾ " ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ "ਬਮ ਬਮ ਭੋਲੇ" ਅਤੇ "ਜੈ ਬਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ" ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.046 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਚਾਰ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ, 10 ਮਈ ਤੱਕ, 68,579 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਚਾਰਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ, 10 ਮਈ ਨੂੰ, 12,560 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6,472 ਆਦਮੀ, 5,774 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 314 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 168,851 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ, 10 ਮਈ ਨੂੰ, 11,864 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6,347 ਪੁਰਸ਼, 5,318 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 199 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ 166,938 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 335,789 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਅਤੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ, 10 ਮਈ ਨੂੰ, 22,068 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਾਬਾ ਕੇਦਾਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 11,120 ਪੁਰਸ਼, 10,805 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 141 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 442,946 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ, 10 ਮਈ ਨੂੰ, 22,087 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਪਰਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 13,206 ਪੁਰਸ਼, 7,877 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 1,004 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 267,670 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 1046,405 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਚਾਰੋਂ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

