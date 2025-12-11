ETV Bharat / bharat

ਮਾਸਿਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਸ਼ਟਮੀ ਅੱਜ, ਇੰਦਰਦੇਵ ਨੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਿਯਮਿਤ

ਪੌਸ਼ਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਸਪਤਮੀ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ALMANAC
ਮਾਸਿਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਸ਼ਟਮੀ ਅੱਜ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 11, 2025 at 6:26 AM IST

1 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 11 ਦਸੰਬਰ, 2025, ਪੌਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਸਪਤਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਇੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲਾਸ਼ਟਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵੀ ਹੈ।

11 ਦਸੰਬਰ ਅਲਮੈਨੈਕ

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  2. ਮਹੀਨਾ: ਪੋਹ
  3. ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸਪਤਮੀ
  4. ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
  5. ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸਪਤਮੀ
  6. ਯੋਗ: ਵਿਸ਼ਕੁੰਭ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੂਰਵਾਫਾਲਗੁਨੀ
  8. ਕਰਨ: ਬਾਵ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿੰਘ
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਕਾਰਪੀਓ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 07:09 ਵਜੇ
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 05:55 ਵਜੇ
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 12:08 ਵਜੇ (12 ਦਸੰਬਰ)
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਦੁਪਹਿਰ 12:11 ਵਜੇ
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 13:53 ਤੋਂ 15:13
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 07:09 ਤੋਂ 08:30 ਤੱਕ

ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ
ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਫਾਲਗੁਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾ) ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 13:20 ਤੋਂ 26:40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਦੁਪਹਿਰ 1:53 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:13 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਮਾਸਿਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ
ਕਾਲਾਸ਼ਟਮੀ
ਇੰਦਰਦੇਵ
KRISHNA JANMASHTAMI
ALMANAC

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

