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ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, 158 ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ, ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 28 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਛਲ ਰਹੇ ਹਨ।

UTTARAKHAND HEAVY RAIN
ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 28, 2026 at 6:08 PM IST

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ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਉਤਰਾਖੰਡ): ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਸੜਕਾਂ ਢਹਿਣ, ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

158 ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ

ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (SEOC) ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 158 ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ, 19 ਰਾਜਮਾਰਗ, ਤਿੰਨ MDR, ਦੋ ODR, 35 ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਸੜਕਾਂ, ਅਤੇ 92 PMGSY/ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 35 ਸੜਕਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦ ਹਨ।

UTTARAKHAND HEAVY RAIN
ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ (ETV Bharat)

ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 28 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 30 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ 26 ਵੱਡੇ ਅਤੇ 768 ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 246 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, 12 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, 4 ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਟੌਂਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਹਿ ਗਿਆ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਪਿੰਡ, ਗਣੇਸ਼ ਐਨਕਲੇਵ, ਨੀਲਕੰਠ ਐਨਕਲੇਵ, ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ, ਦਲਨਵਾਲਾ, ਰਾਏਪੁਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਅਤੇ ਇੰਦੂਪੁਰੀ ਫਾਰਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੌਂਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਹਿ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SDRF, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ।

ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਭਿਆਨਕ

ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸੂਰੀ-ਚਕਰਤਾ ਸੜਕ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ-ਮਸੂਰੀ ਸੜਕ, ਰਾਏਪੁਰ-ਥਾਨੋ ਸੜਕ, ਮਿਨਾਸ-ਅਟਲ ਮੋਟਰਵੇਅ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਜਾਂ ਸੜਕ ਢਹਿਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ।

ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ, ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਮੌਸਮ ਨੇ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 21 ਪੇਂਡੂ ਮੋਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਖੀਮਠ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਨਕੀ ਚੱਟੀ-ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਪੈਦਲ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ

ਮਲਬੇ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਾਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਜਾਨਕੀ ਚੱਟੀ-ਯਮੁਨੋਤਰੀ ਪੈਦਲ ਰਸਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਰਥੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ

ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੀਆਰਓ ਸੜਕਾਂ, ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਤੇ 18 ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਮੁਨਸਯਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

UTTARAKHAND HEAVY RAIN
ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਰੁਕੀ (ETV Bharat)

ਮੌਸਮ ਦਾ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 28 ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 45.48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਚਾਰਧਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਰਾਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ 28 ਮੌਤਾਂ, 30 ਜ਼ਖਮੀ, 26 ਵੱਡੇ ਅਤੇ 768 ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 246 ਘਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, 12 ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, 4 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, SDRF, NDRF, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, BRO ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

TAGGED:

UTTARAKHAND HEAVY RAIN
UTTARAKHAND MONSOON DISASTER
MONSOON
ਮਾਨਸੂਨ
UTTARAKHAND HEAVY RAIN

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