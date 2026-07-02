ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਇਹ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੂਫਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਾਮਿਕਾ ਰਤਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : July 2, 2026 at 9:35 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੇਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਨ ਚੋਰੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਟੀਐਮਸੀ ਫੁੱਟ, ਅਤੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 815 ਕਰਨ ਅਤੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ (ਡੀਐਮਕੇ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਛੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਤਾਕਤ 318 ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ "ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾਨ ਚੋਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (ਕਾਂਗਰਸ, ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ) ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਹਾਲੀਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ NEET ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ SIR ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
NDA ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਅਸਤ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਹਿਸ, ਵਾਕਆਊਟ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਡੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ।