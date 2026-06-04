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ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਮ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 1 ਜੂਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ।

SOUTHWEST MONSOON
ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 4, 2026 at 3:11 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਮ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 1 ਜੂਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਧੇਗੀ

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ-ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ-ਮੱਧ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਪੂਰੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਟਾਪੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮਾਹੇ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਕੋਮੋਰਿਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ, ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ, ਪੱਛਮੀ-ਮੱਧ, ਪੂਰਬ-ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ LPA ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਆਈਐਮਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਸਤ (ਐਲਪੀਏ) ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਐਲਪੀਏ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ - ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਸਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 1971 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਔਸਤ (LPA) 87 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ LPA ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ IMD ਇਸਨੂੰ 'ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼' ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਲ ਨੀਨੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਲ ਨੀਨੋ-ਦੱਖਣੀ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਾਅ ਐਲ ਨੀਨੋ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਐਲ ਨੀਨੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਈਐਮਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਲ ਨੀਨੋ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਅਤੇ ਕੋਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੇਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

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