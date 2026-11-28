ਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 125 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਘਰ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 125 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 28, 2026 at 1:22 PM IST
ਸ਼ਿਮਲਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ 125 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰੇਟਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਲਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਡਰੇਟਾ ਨੂੰ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ
ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 29 ਨਵੰਬਰ, 1901 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਫੌਜ ਦੀ 22ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਨ। ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1919 ਤੋਂ 1923 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਫਾਊਂਟੇਨ ਚੌਕ ਵਿੱਚ 'ਸੁਭਾਸ਼ ਸਟੂਡੀਓ' ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ
1923 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਫਾਊਂਟੇਨ ਚੌਕ ਵਿੱਚ 'ਸੁਭਾਸ਼ ਸਟੂਡੀਓ' ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। 1925 ਅਤੇ 1929 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਆਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। 1935 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਲੰਡਨ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਵੀਕਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 1945 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸਨ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ-ਮਹੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ
ਰਾਜੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਾਲੀ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਛੇਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ "ਸੋਹਣੀ-ਮਹੀਵਾਲ" ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ "ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਹਿਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ" ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਾਲੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 1937 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀ-ਮਹੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ-ਮਹੀਵਾਲ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐਂਡਰੇਟਾ ਕਲਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ
ਰਾਜੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ, ਡਾ. ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਭਗ 300 ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਅਨਮੋਲ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗੜਾ ਘਾਟੀ ਦੇ ਐਂਡਰੇਟਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਐਂਡਰੇਟਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਲਾ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਸਦੀ ਧੀ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਡਾ. ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
देवभूमि हिमाचल प्रदेश के गौरव, कांगड़ा को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले महान चित्रकार पद्मश्री सरदार शोभा सिंह जी की 125वीं जयंती के अवसर पर ₹125 का स्मारक सिक्का जारी करने के प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान किया जाना, हम सबके लिए अत्यंत गर्व का विषय है। अपनी कला के माध्यम से हिमाचल की संस्कृति, प्रकृति और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने वाले सरदार शोभा सिंह जी की कालजयी कलाकृतियां, आने वाली कई कलाप्रेमी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। उनकी अमूल्य कलात्मक विरासत और हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का यह कदम अत्यंत प्रशंसनीय है। जय हिन्द, जय हिमाचल— Anurag Thakur (@ianuragthakur) November 27, 2026
ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1983 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ, 2001 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਲਾ 'ਤੇ ਸਾਲ 1973 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਪੇਂਟਰ ਆਫ਼ ਦ ਪੀਪਲ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
125ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ
ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਵੰਬਰ 2027 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। "ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ" ਥੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਆਰਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਲੀਕੋਨ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 2027 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਟੂਡੀਓ ਐਂਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ "ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਕਲਾ ਪੁਰਸਕਾਰ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।"