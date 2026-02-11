ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ

ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੀ 150ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਛੇ ਅੰਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਜਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ (ਜਨ ਗਣ ਮਨ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਛੇ-ਪਉੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ" ਦਾ ਪੂਰਾ ਛੇ-ਬੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਸਕਰਣ, ਜੋ ਕਿ 3 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 10 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੀ 150ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਛੇ ਅੰਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਜਾਂ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ "ਜਨ ਗਣ ਮਨ" ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ "ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ" ਅਤੇ "ਜਨ ਗਣ ਮਨ" ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼, ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਸਮਾਰੋਹ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਵਿਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਰਾਜ ਸਮਾਰੋਹ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ/ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਪਾਲ/ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਵਿਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ(ਡਰੰਮ ਰੋਲ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਾਰਚਿੰਗ ਡ੍ਰਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਕਦਮ ਹੋਣਗੇ। ਰੋਲ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਟੈਂਪੋ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਪਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਾਇਕ ਦਲ (ਕੋਇਰ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਬੋਲ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੂਹ ਗਾਇਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਗਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ) ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਗਾਇਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ 150ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।