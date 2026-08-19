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ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 4 ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, 410 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਨਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6,448 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣਗੇ।

Modi Cabinet
ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 4 ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 19, 2026 at 5:08 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ₹9,450 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2030-31 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੜਗਪੁਰ-ਭਦਰਕ (ਰਾਨੀਤਾਲ) ਚੌਥੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ। 173 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੌਥੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਭਦਰਕ ਤੋਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਹਰੀਦਾਸਪੁਰ ਤੱਕ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਤੀਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮੀਦੀਪੁੰਡੀ ਅਤੇ ਗੁਡੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਚੌਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਟਕ ਅਤੇ ਪਾਰਾਦੀਪ (ਬਾਰਾਬੰਧਾ) ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ 72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 'ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ' (ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਲਗਭਗ 410 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 6,448 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲਡੀਹਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਭੀਤਰਕਨਿਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ​​ਮਾਂ ਭਦਰਕਾਲੀ ਮੰਦਿਰ, ਮਾਂ ਧਮਰਾਈ ਮੰਦਿਰ, ਪੰਚਲਿੰਗੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ, ਤਲਸਾਰੀ-ਉਦੈਪੁਰ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀਪੁਰ ਬੀਚ, ਪੁਲੀਕਟੂ ਝੀਲ, ਬੀਰਦ ਸੈਨਪੱਤਰਾਵਾ ਲਾਰਡ ਸੈੰਪਟਰਾਵ ਨੇਲਗਾਰੀ ਬੀਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਦਰ, ਗੜਾ ਕੁਜੰਗਾ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ, ਸਰਲਾ ਮੰਦਰ, ਧਬਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ, ਅਤੇ ਲਲਿਤਗਿਰੀ ਦਾ ਬੋਧੀ ਸਥਾਨ।

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