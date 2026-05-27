ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 88% ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ,ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 67% ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Published : May 27, 2026 at 9:05 PM IST
ਗਵਾਲੀਅਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੁਣ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਗਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣਗੇ। ਪਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤੀਜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ।
'ਚੈਟ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ'
ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਝਗੜੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਆਰ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'10 ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੱਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ'
ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝਗੜੇ ਹੁਣ ਗਵਾਲੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਲਾਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੱਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ 168 ਮਾਮਲੇ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ
ਕੇਸ 1: ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਵ-ਵਿਆਹੀ ਜੋੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਤੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵ-ਵਿਆਹੀ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵਧ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪਤਨੀ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕੇਸ 2: ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਨਈ ਸੜਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵ-ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੇਸ 3: ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਬਹੋਦਾਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਝਗੜੇ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਔਸਤਨ 3.4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ 2.0 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।" ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 70% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।