2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ MLFF ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ, ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

MLFF toll system to be implemented across the country by 2026, Nitin Gadkari informed in Rajya Sabha
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 17, 2025 at 3:41 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲਟੀ-ਲੇਨ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ (MLFF) ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ AI-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ AI-ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਲਟੀ-ਲੇਨ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਟੋਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਟੋਲ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸਨ; ਫਿਰ, ਫਾਸਟਟੈਗ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਮਾਂ 60 ਸਕਿੰਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। MLFF ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਸਟਟੈਗ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਵਾਹਨ ਹੁਣ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਟੋਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ AI ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਮਾਲੀਆ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਵਧੇਗਾ

ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "2026 ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲੀਆ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਬਚੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲੀਆ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਵਧੇਗਾ, ਅਤੇ ਟੋਲ ਚੋਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ

ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਰਾਹ-ਵੀਰ" ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ "ਰਾਹਵੀਰ" ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਪਹਿਲਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ)। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ "ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮੇਂ" ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

