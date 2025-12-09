ਪਤੀ MLA..ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਅੰਗ ਦਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ
ਨਬੀਨਗਰ ਤੋਂ MLA ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ।
Published : December 9, 2025 at 7:46 PM IST
ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ): ਅੰਗਦਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਧੀਚੀ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਵ੍ਰਿਤਰਾਸੁਰ ਰਾਕਸ਼ਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜੇਡੀਯੂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਬੀਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਆਯੂਸ਼ੀ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ।
8-8 ਕੀਤੇ ਅੰਗ ਦਾਨ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆਈਜੀਆਈਐਮਐਸ ਅਧੀਨ ਆਯੋਜਿਤ ਸਟੇਟ ਆਰਗਨ ਐਂਡ ਟਿਸ਼ੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 8-8 ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਬਕ
ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੁਰਦੇ, ਦੋ ਫੇਫੜੇ, ਇੱਕ ਦਿਲ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਗਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਚਾਚਾ
ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ, ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"
"ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ।" -ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ, ਜੇਡੀਯੂ ਵਿਧਾਇਕ, ਨਬੀਨਗਰ
ਅੰਗ ਦਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ YETV ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗ ਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਦਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗ ਦਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਾਨ ਹੈ।
ਅੰਗ ਦਾਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਰੋਹਿਣੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਰੋਹਿਣੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੋਹਿਣੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੰਗ ਦਾਨ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ
ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਆਯੁਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਸਮਝ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ
ਡਾ. ਆਯੁਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਗ ਦਾਨ ਖੂਨਦਾਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ
ਡਾ. ਆਯੂਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਹਾਨੀ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ, ਨਬੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਕੌਣ ਹੈ
ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਰਜੇਡੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2025 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੇਡੀਯੂ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਨਬੀਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਦੀ ਮਾਂ, ਲਵਲੀ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਿਵਹਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ, ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ, ਨਾਨਾਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ, ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਆਯੂਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਜਯਾ ਬੱਚਨ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ, ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਕਿਰਨ ਸ਼ਾਅ ਮਜੂਮਦਾਰ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਨੰਦਿਤਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਦਾਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਦਾਨ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਵਿੱਚ 16% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਦਾਨ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸਾਮ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ।
ਅੰਗ ਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾਨ
ਅੰਗ ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਮਾਗੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ, ਫੇਫੜੇ, ਜਿਗਰ, ਗੁਰਦੇ, ਅੰਤੜੀਆਂ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ, ਕੌਰਨੀਆ, ਚਮੜੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਗ ਕੌਣ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦਾਨ ਕਰੀਏ?
ਅੰਗ ਦਾਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗਨ ਐਂਡ ਟਿਸ਼ੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (NOTTO) www.notto.gov.in ਜਾਂ ਆਰਗਨ ਇੰਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (organindia.org) ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਨਰ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
