ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਬੰਪਰ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਸਮਤ
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਮ.ਕੇ. ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
Published : October 16, 2025 at 8:49 PM IST
ਪੰਚਕੂਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਮਿਟਸ ਨੈਚੁਰਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਮ.ਕੇ. ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 'ਚ 51 ਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਚ ਕਾਰ
ਐਮ.ਕੇ. ਭਾਟੀਆ ਹਰ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਐਮ.ਕੇ. ਭਾਟੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ 51 ਕਾਰਾਂ
ਇਸ ਸਾਲ ਐਮ.ਕੇ. ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਗਏ। ਕਾਰਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਤੋਂ ਮਿਟਸ ਹਾਊਸ ਤੱਕ "ਕਾਰ ਗਿਫਟ ਰੈਲੀ" ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਐਮ.ਕੇ. ਭਾਟੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਾਂ ਗਿਫ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 51 ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਕਾਰਾਂ ਗਿਫ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
#WATCH | Panchkula, Haryana: A pharma company owner, M. K. Bhatia, gifts cars to his employees ahead of Diwali. pic.twitter.com/SVrDbAWlc1— ANI (@ANI) November 4, 2023
"ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ"
ਜਦੋਂ ਐਮ.ਕੇ. ਭਾਟੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਐਮ.ਕੇ. ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।"
ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਕਾਰਾਂ ਗਿਫ਼ਟ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਮ.ਕੇ. ਭਾਟੀਆ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।