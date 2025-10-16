ETV Bharat / bharat

ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਬੰਪਰ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਸਮਤ

ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਮ.ਕੇ. ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

DIWALI GIFT CAR FOR EMPLOYEES
ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਸਮਤ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 16, 2025 at 8:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਪੰਚਕੂਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਮਿਟਸ ਨੈਚੁਰਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਮ.ਕੇ. ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 'ਚ 51 ਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਸਮਤ (Etv Bharat)

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਚ ਕਾਰ

ਐਮ.ਕੇ. ਭਾਟੀਆ ਹਰ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਐਮ.ਕੇ. ਭਾਟੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ 51 ਕਾਰਾਂ

ਇਸ ਸਾਲ ਐਮ.ਕੇ. ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜ ਗਏ। ਕਾਰਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਤੋਂ ਮਿਟਸ ਹਾਊਸ ਤੱਕ "ਕਾਰ ਗਿਫਟ ਰੈਲੀ" ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਐਮ.ਕੇ. ਭਾਟੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਾਂ ਗਿਫ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 51 ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਕਾਰਾਂ ਗਿਫ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

"ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ"

ਜਦੋਂ ਐਮ.ਕੇ. ਭਾਟੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਐਮ.ਕੇ. ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।"

ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਕਾਰਾਂ ਗਿਫ਼ਟ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਮ.ਕੇ. ਭਾਟੀਆ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

TAGGED:

DIWALI GIFT CAR FOR EMPLOYEES
PANCHKULA PHARMA COMPANY GIFT CAR
M K BHATIA
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
DIWALI GIFT CAR FOR EMPLOYEES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਆਖਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇ ਘੁਰਾੜੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਕੀ ਘੁਰਾੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ, ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਬੀੜੀ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆ ਨਾਲ ਚਮਕਾਓ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਘਰ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.