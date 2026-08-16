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ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

CONGRESS LEADER SHOT DEAD
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚਿੱਤਰ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 16, 2026 at 1:17 PM IST

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ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ/ਨਾਕਾਸ਼ਿਪਾਰਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਦੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।

ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੌਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਥੁਆਦਹਾਰੀ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਕਾਸ਼ੀਪਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਕਾਸ਼ੀਪਾਰਾ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੀਸੁਰ ਸ਼ੇਖ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੇ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਬੂ ਸੂਫੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਲਿਆਣੀ (ਨਾਦੀਆ) ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੇਥੁਆਦਹਾਰੀ-ਨਾਗਾੜੀ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਨਾਕਾਸ਼ੀਪਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ 'ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪਥ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੇਥੁਆਦਹਾਰੀ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਕਾਸ਼ੀਪਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

"ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ"

ਨਾਦੀਆ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੁਲ ਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।"

ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੋਕੈਯਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ।" ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।" ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

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TAGGED:

MISCREANTS
SHOOTOUT IN NADIA BENGAL
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਦੀਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਤਲ
CONGRESS LEADER SHOT DEAD

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