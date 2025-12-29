ETV Bharat / bharat

ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Minors attack train passenger
ਰੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 29, 2025 at 9:39 AM IST

2 Min Read
ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਲੱਤਾਂ, ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਿਰੂਵੱਲੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੂਰਜ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਤਿਰੂਥਾਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਰਜ (34) ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਤਿਰੂਥਾਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਿਰੂਵਲੰਗਡੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨਬਾਲਗ

ਤਿਰੂਥਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੀਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

