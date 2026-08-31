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ਦਿੱਲੀ ਮੁੜ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ! ਸਲੀਪਲ ਬੱਸ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ, ਡਰਾਈਵਰ ਸਣੇ ਕੰਡਕਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।

Minor Allegedly assaulted in sleeper bus
ਦਿੱਲੀ ਮੁੜ ਸ਼ਰਮਸਾਰ! (Concept Image/ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 31, 2026 at 1:10 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ 4 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੁਲਦੀਪ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪੀੜਤਾ

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀੜਤਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਪਰੀ ਚੌਕ 'ਤੇ ਉਤਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਰੁਕੀ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਸੈਕਟਰ 63 ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਈ।

ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਛੱਡਿਆ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਫ਼ਰਾਰ

ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਡਰੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਿਮਾਰਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁਲਦੀਪ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬੱਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੁਰੰਮਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਖਾਲੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਤਿਮਾਰਪੁਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰੀ ਚੌਕ 'ਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੱਸ ਨੇ ਪਰੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਗੀਰ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

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MINOR ALLEGEDLY ASSAULTED
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