ਹੁਣ ਹਰ 1,000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 917 ਕੁੜੀਆਂ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
Published : May 3, 2026 at 6:37 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2021-23 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ 917 ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2017-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 904 ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MOSPI) ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
'ਔਰਤ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ'
ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ( MoSPI ) ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ 2025" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੁਣ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ "ਡੇਟਾ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ" 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਆਓ ਇਸਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ...
ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। 2017-19 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ 904 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ, 2021-23 ਦੌਰਾਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 917 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2008 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: MOSPI ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28.5% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 30.2% ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਸੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 28.3% ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 28.9% ਹੋ ਗਿਆ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ: ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ (LFPR) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 2022 ਵਿੱਚ 37.5% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 45.9% ਹੋ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧੀਆਂ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ: ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2017 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 73.80% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 102.54% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ (TFR) ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ TFR 1.7 ਸੀ। ਇਹ 2020, 2021 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 1.6 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਘਟਿਆ ਅਤੇ 1.5 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਇਹ 2.3 ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਇਹ 2.1 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
'ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਲਗਭਗ 65% ਘਟੀ': ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ "ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ" ਦੇ ਥੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। 2004-06 ਵਿੱਚ ਹਰ 100,000 ਜੀਵਤ ਜਨਮਾਂ ਲਈ 254 ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 88 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਲਗਭਗ 65% ਘਟ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵਧੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 21.7 ਸਾਲ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 22.4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 23.3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 24.3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ HIV ਦੀ ਲਾਗ ਘੱਟ, ਮੋਟਾਪਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ HIV ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਦਰ 0.05 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 0.04 ਹੈ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਲੇਪਣ ਜਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 22.9% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 18.7% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24% ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦ ਟੀਬੀ ਤੋਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਨ: ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੀਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਰਦ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ 215 ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 705 ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 30-49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2.2% ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.7% ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.2% ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.7% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ।
ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?: ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਮਰਦ ਅਕਸਰ ਮੋਟਾਪਾ, ਬੀਪੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੱਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਬੀ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ: ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਸਮਝ ਅਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 81.5% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ 65.0% (ਕੁੱਲ 73.5%) ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 92.2% ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 82.8% (ਕੁੱਲ 87.7%) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 84.7% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ 70.3% (ਕੁੱਲ 77.7%) ਹੈ। 1981 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸਿਰਫ 22.3% ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖੋਜ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ : ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ₹12,101 ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਔਸਤਨ ₹13,901 ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਪੀਐਚਡੀ ਤੱਕ), ਲਗਭਗ 51 ਤੋਂ 52 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਐਮ.ਫਿਲ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਹਰ 100 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 76। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 37 ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 46 ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 8.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2025 ਤੱਕ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਲਗਭਗ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਨਖਾਹ ਪਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2019 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਮੁਦਰਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਰਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 88 ਮਿੰਟ ਗੈਰ-ਮੁਦਰਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ 289 ਮਿੰਟ ਬਿਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ (50%)। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24.3% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 24.7% ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75.7% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 75.3% ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ: 2025 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 13.65% ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 9.86% ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 60.1% ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ (56.93%) ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (56.5%) ਵਿੱਚ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 14.30% ਹੈ: ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅੰਤਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। 2019 ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਕਸ਼ਦੀਪ (85.46%), ਅਸਾਮ (81.7%), ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (80.6%), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (80.3%), ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (80.2%) ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 1,122 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 118 ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 14.30% ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 33 ਸਥਾਈ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 3.03% ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਫੌਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ: 2020 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਕੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ 8.31% ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (15.42%) ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ (12.92%) ਹੈ। DRDO ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਲ ਸੈਨਾ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
2023 ਵਿੱਚ, 30% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 7% ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 30% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਵ ਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 20% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (19.24%) ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ (0.99%) ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।