'ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ': ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੀਐਨਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ, 25 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। (IANS)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 26, 2026 at 10:52 PM IST

ਚੰਚਲ ਮੁਖਰਜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਾਟ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਈਂਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਊਟਲੈਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਪ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ

ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 41 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਤੋਂ, ਭਰਪੂਰ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਟਾਕ ਕਵਰ ਲੱਗਭਗ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਐਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ’ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ 50 ਟੀਐਮਟੀ (ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਕੁੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਲੱਗਭਗ 80 ਟੀਐਮਟੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ 30 ਟੀਐਮਟੀ ਆਯਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

PNG ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ

ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ 191 MMSCMD ਵਿੱਚੋਂ 92 MMSCMD ਗੈਸ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ LPG ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ PNG ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ LPG ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

