'ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ': ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੀਐਨਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
Published : March 26, 2026 at 10:52 PM IST
ਚੰਚਲ ਮੁਖਰਜੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਾਟ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਈਂਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਊਟਲੈਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਪ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।
India’s energy supply is fully secure and stable.— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 26, 2026
There is NO shortage of petrol, diesel, or LPG anywhere in the country. All retail outlets are operating normally, with adequate supplies.
Misinformation and panic-driven narratives are completely unfounded. Citizens are advised…
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 41 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਤੋਂ, ਭਰਪੂਰ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
पेट्रोल और डीज़ल की कमी से जुड़ी अफ़वाहें सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं, जो सच नहीं है।— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) March 25, 2026
इंडियनऑयल के आउटलेट्स पर ईंधन की उपलब्धता सामान्य है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि संयम बनाए रखें, अनावश्यक या घबराहट में खरीदारी न करें, और केवल विश्वसनीय जानकारी पर ही भरोसा करें।… pic.twitter.com/aiONDv6LnP
ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਟਾਕ ਕਵਰ ਲੱਗਭਗ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Clarification: LPG Refill Booking Timings— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 25, 2026
Reports circulating in sections of the news and on social media about changes in LPG refill booking norms are incorrect.
There is no change in LPG refill booking norms.
• Minimum gap between two refill bookings remains:
– 25 days in… pic.twitter.com/QqTlQYPaHp
ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਐਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ’ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ 50 ਟੀਐਮਟੀ (ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਕੁੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ ਲੱਗਭਗ 80 ਟੀਐਮਟੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ 30 ਟੀਐਮਟੀ ਆਯਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Piped Natural Gas (PNG) is bringing a new era of safety, convenience, and clean energy to the domestic, commercial, and industrial sectors.— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 24, 2026
With 1.62+ cr. domestic connections (as on 30.12.2025), the PNG network under the City Gas Distribution (CGD) is rapidly expanding,… pic.twitter.com/qg0KaWykbp
PNG ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜ 191 MMSCMD ਵਿੱਚੋਂ 92 MMSCMD ਗੈਸ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ LPG ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ PNG ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ LPG ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।