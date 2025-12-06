ETV Bharat / bharat

500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 7500 ਰੁਪਏ, ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (UDF), ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾ ਫੀਸ (PSF) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

INDIGO FLIGHT CANCELLATION
ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 6, 2025 at 6:19 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ₹7,500 ਤੋਂ ₹18,000 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ₹7,500 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 500 ਤੋਂ 1,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ, ਇਹ ₹12,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਉਡਾਨ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇਕਾਨਮੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਂ ਇਕਾਨਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਕਾਨਮੀ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

1,000-1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ₹15,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਅਤੇ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ, ਸੀਮਾ ₹18,000 ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1,300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਉਡਾਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕਾਨਮੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ₹18,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ।

ਦੂਰੀ (ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ

  • 0–500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ: 7,500 ਰੁਪਏ
  • 500–1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ: 12,000 ਰੁਪਏ
  • 1000–1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ: 15,000 ਰੁਪਏ
  • 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ: 18,000 ਰੁਪਏ

