ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਰੋਏ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ’ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਤਸਵੀਰ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 18, 2026 at 6:57 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ

ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 16 ਮਈ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੁਕ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਝੂ ਨਿੱਕਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਪੂਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਆਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।"

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ "ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ।"

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।"

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਸਦੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਸਨੇ ਦੀਆ ਹੈ ਏਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਸਾਥ ਹਮਾਰਾ, ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਲੋਟਾਏਂਗੇ।"

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਘੇਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਤੇ ਜੰਮਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ "ਦੇਸ਼ ਭਗਤ" ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ "ਬਹਾਦਰ" ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਸਟੰਟਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਉਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗੇਗੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਧੇਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਚੁਕਾਏਗੀ।"

100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਜੀਐਸਟੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਜਾਂਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਜੀਐਸਟੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ (ਬੋਗਸ) ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਇਨਵੌਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC), ਨਿਰਯਾਤ-ਲਿੰਕਡ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਡਰਾਅਬੈਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ‘ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

