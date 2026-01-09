ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ,ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ,ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ,ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ,ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
Published : January 9, 2026 at 2:45 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ।
'ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ'
ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਸਦਨ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਰਹਿਣਗੇ।"
#WATCH दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली विधानसभा शीतकालीन सत्र पर कहा, " केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का फेलियर फिर सामने आया है। aap जिस प्रकार से चर्चाओं से भाग रही है जिस प्रकार से ये लोग प्रदूषण पर चर्चा करने से भागने की कोशिश की वो aap के शासन का दिवालियापन दिखता है...अब जब… pic.twitter.com/gCtRiAdizt— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 9, 2026
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਮਤਿਆਂ, ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।"
"ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਆਪ' ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਆਪ' ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ।" -ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ, ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ
ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਤਿਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।