ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ 3 ਮਕਾਨ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਾਰ, ਵਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ, "ਭੀਖ ਮੰਗ" ਬਣਿਆ ਕਰੋੜਪਤੀ
ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ ਕਰੋੜਪਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 3 ਘਰ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ।
Published : January 18, 2026 at 2:45 PM IST
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਰਫ਼ "ਖੁੱਲੇ ਪੈਸਿਆਂ" ਨਾਲ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਇਸ ਭਿਖਾਰੀ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੰਗੀਲਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਾਹਿਜ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਕੇ ਘਰ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।
ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਭਿਖਾਰੀ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਿਖਾਰੀ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਸਰਾਫਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਾਫਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਮੰਗੀਲਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨਿਕਲਿਆ।
"ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਾਫਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਪੈਲੇਟ ਕਾਰਟ 'ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"- ਦਿਨੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ
ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ 3 ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਧਾਰ
ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਦੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੱਕੇ ਘਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ 16 ਗੁਣਾ 45 ਫੁੱਟ ਦਾ ਘਰ, ਸ਼ਿਵਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ 600 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਅਲਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 10 ਗੁਣਾ 20 ਫੁੱਟ ਦਾ 1 BHK ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪੰਗਤਾ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸਰਾਫਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
"ਮੰਗੀਲਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਾਫਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਾਫਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੌਪਾਟੀ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਗੀਲਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ₹400 ਤੋਂ ₹500 ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।" - ਦਿਨੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ
ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆਟੋ
ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਘਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ (ਡਰਾਈਵਰ) ਨੂੰ ₹10,000 ਤੋਂ ₹12,000 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।