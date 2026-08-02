Earthquake in Delhi: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਝਟਕੇ, ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 2.9 ਤੀਬਰਤਾ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹਲਕੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
Published : August 2, 2026 at 10:49 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। 2.9 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 4:14 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੀਸਮੋਲੋਜੀ (NCS) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4:14:01 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 2.9 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 28.721° ਉੱਤਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਅਤੇ 76.957° ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਪੀ ਗਈ ਸੀ।
दिल्ली के उत्तरी ज़िले में रिक्टर स्केल पर 2.9 तीव्रता का भूकंप आया: नेशनल सेंटर ऑफ़ सीस्मोलॉजी का ट्वीट pic.twitter.com/a0R7wmtR42— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 1, 2026
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਕਾਰਨ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2.9 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ ਹਲਕੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਤੋਂ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਭੂਚਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਘੱਟ ਭੂਚਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭੂਚਾਲ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਘੱਟ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਟਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।