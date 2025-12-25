ETV Bharat / bharat

ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਤਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁਏਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਤਲ (ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 25, 2025 at 10:25 PM IST

3 Min Read
ਓਡੀਸ਼ਾ/ਸੰਬਲਪੁਰ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੰਗੇ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ੇਖ ਜੁਏਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੰਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਥਾਪਾਲੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਨੀਪਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਏਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਥਾਪਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਦਿਊਮਨ ਸਵੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨੀਪਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ

ਸਵੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਲੱਗਭਗ 11:30 ਵਜੇ ਤਿੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੇੜਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ੇਖ ਜੁਏਲ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਸੋਨਵਰ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹਸਪਤਾਲ (DHH) ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਕਤਲ

ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਜੀਪੀ (ਉੱਤਰੀ ਰੇਂਜ) ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਏਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੱਕ 'ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, "ਸੰਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਹੈ।"

ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ, ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਲਾਦ ਬਣਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

'ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ'

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੁਏਲ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ, ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਬੰਗਾਲ ਭਾਜਪਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਬੰਦ, ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਬਿਨਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਲੀ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਗਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵੱਧ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

"ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਾਂਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?" ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਈਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੰਗਾਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ।

