ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ: ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ

ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ: ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਮਲਿਆਲੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਏਈ ਦੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਕਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਚੀਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (CIAL) 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੱਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਕੰਨੂਰ ਤੋਂ ਦੋਹਾ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਦੋਹਾ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਅਰ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰੀਪੁਰ (ਕੋਝੀਕੋਡ) ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਚਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਇੰਡੀਗੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਧ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਦਮਾਮ ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਉਡਾਣਾਂ, ਅਤੇ ਜੇਦਾਹ, ਰਿਆਧ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
CIAL ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼, ਲੁਫਥਾਂਸਾ ਅਤੇ ਕਤਰ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮਲਿਆਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਗੁਬਾਰ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਲਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੂਮੀਗਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਿਆਲੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨੋਰਕਾ ਰੂਟਸ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ +91-8802012345 (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸਡ ਕਾਲ) 'ਤੇ NORKA ਗਲੋਬਲ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 18004253939 (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ) 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। NORKA ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।