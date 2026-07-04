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23 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

23 PAKISTAN TERRORISTS UNDER UAPA
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 4, 2026 at 1:34 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 23 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

23 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ UAPA 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ UAPA ਦੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 23 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ-ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ?

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA), 1967 (1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 37) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ

2019 ਵਿੱਚ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 23 ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 80 ਹੋ ਗਈ।

23 PAKISTAN TERRORISTS UNDER UAPA
23 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ (ETV Bharat/Special Arrange)

ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਸੂਦ ਇਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਾਦਿਕ ਉਰਫ ਡਾਕਟਰ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਗਰ ਖਾਨ ਉਰਫ ਅਬੂ ਸਾਦ, ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਉਰਫ ਕਾਰੀ ਜ਼ਰਾਰ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੇਹਾਦੀ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ, ਮੌਲਾਨਾ ਇਮਦਾਦੁੱਲਾ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਵਸੀਮ ਨੂਰ ਜਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫਿਰਦੌਸ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ, ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਗਨਈ, ਬਿਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ, ਆਬਿਦ ਕਯੂਮ ਲੋਨ, ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ, ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਉਰਫ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ, ਹਾਫਿਜ਼ ਖਾਲਿਦ ਵਲੀਦ, ਮੌਲਾਨਾ ਸੈਫੁੱਲਾ ਖਾਲਿਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਕੂਬ, ਮੌਲਾਨਾ ਯੂਸਫ ਤਾਇਬਾ, ਸ਼ੇਖ ਯਾਕੂਬ, ਓ. ਇਫਤਿਖਾਰ, ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਫੈਸਲ (ਜੋ ਕਿ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ) ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

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23 PAKISTAN TERRORISTS UNDER UAPA
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ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ
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