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ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿ ISI ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਪਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ISI sleeper cell Member arrested
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਈਐਸਆਈ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ (Etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 22, 2026 at 11:52 AM IST

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ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ/ਜਾਂਜਗੀਰ-ਚੰਪਾ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਅਕਾਲਤਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਸਾਲਾ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਜਾਂਜਗੀਰ-ਚੰਪਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਆਈਐਸਆਈ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਏਟੀਐਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Member of a Pakistan ISI sleeper cell arrested
ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ, SP, ਜਾਂਜਗੀਰ-ਚੰਪਾ (ETV Bharat)

ਪਾਕਿ ਆਈਐਸਆਈ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਜਗੀਰ-ਚੰਪਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਅਕਾਲਤਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਟੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੇਐਸਡਬਲਯੂ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲਤਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲਤਾਰਾ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਮਾਤਾ ਚੌਕ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਰਾਜੀਵ ਕੇਡੀਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ।

ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲ ਵੇਰਵੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ

ਦਰਅਸਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਕਾਲਤਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਫੋਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ISI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ISI ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗੀ। JSW ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਪਤ ਵਿੱਚ NTPC ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ: ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ, SP, ਜਾਂਜਗੀਰ-ਚੰਪਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ISI ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

SP ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ISI ਇਸ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। SP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂਜਗੀਰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਵੇਗੀ।

ਜਾਂਜਗੀਰ-ਚੰਪਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

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JANJGIR CHAMPA
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ਪਾਕਿ ISI ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
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