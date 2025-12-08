ETV Bharat / bharat

ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ 'ਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 3, ਸਿਰਫ਼ 11 ਕਾਪੀਆਂ ਛਪੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਤਾਬ, "ਮੈਂ-ਰਤਨੇਸ਼ਵਰ", ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਿਲੋ, ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨਾਲ...

mein ratneshwar book
ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ 'ਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ... (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 8, 2025 at 2:56 PM IST

6 Min Read
ਪਟਨਾ/ ਬਿਹਾਰ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ ਪਟਨਾ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਤਾਬ, "ਮੈਂ ਰਤਨੇਸ਼ਵਰ" ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ 'ਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ... (ETV Bharat)

ਲੇਖਕ ਰਤਨੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ

ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਗਿਆਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਰਤਨੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪਟਨਾ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

mein ratneshwar book
ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ 'ਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ... (ETV Bharat)

ਕਿਤਾਬ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਰਤਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਵੈ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

mein ratneshwar book
ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ 'ਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ... (ETV Bharat)

ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ

ਰਤਨੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਪਾਠ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਹ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।

mein ratneshwar book
ਲੇਖਕ ਰਤਨੇਸ਼ਵਰ (ETV Bharat)

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ

ਰਤਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 'ਆਪਤਾ ਦੀਪੋ ਭਵ:', ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਰਤਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਵੈ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।"

ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ

ਰਤਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਕਾਪੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।

mein ratneshwar book
ਲੇਖਕ ਰਤਨੇਸ਼ਵਰ (ETV Bharat)

"ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ..."

ਰਤਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਅਨੁਭਵ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਮਣੀਕਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।"

"ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ, ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ "ਮੈਂ" ਆਪਣੀ ਸਦੀਵੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆਰਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਚਿਤ ਯਾਦ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ "ਮੈਂ-ਕਾਰ" ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

- ਰਤਨੇਸ਼ਵਰ, ਲੇਖਕ

ਇਹ ਕਿਤਾਬ 3 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ

ਰਤਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗ੍ਰੰਥ, "ਮੈਂ" ਦੀ ਰਚਨਾ 6-7 ਸਤੰਬਰ, 2006 ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 6:24 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪੂਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਰਫ਼ 3 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਥਿਰਪ੍ਰਜਨਾ (ਅਡੋਲ ਗਿਆਨ) ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ ਲੀਲਾ (ਦੈਵੀ ਨਾਚ) ਦੇਖਿਆ।"

mein ratneshwar book
ਲੇਖਕ ਰਤਨੇਸ਼ਵਰ (ETV Bharat)

ਰਤਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।"

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਕੋਈ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ

ਰਤਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਆਤਮ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਣਯ ਯੋਗ, ਗਿਆਨ ਯੋਗ, ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ (ਭਗਤੀ) ਯੋਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਤਮ ਦਾ ਯੋਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 408 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੈ।

mein ratneshwar book
ਲੇਖਕ ਰਤਨੇਸ਼ਵਰ (ETV Bharat)

ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਹੀਂ

ਰਤਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਨਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਾਣਨਾ ਉਸ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇਖਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਭਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ

ਰਤਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ 19 ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੋਕ 16 ਕਲਾਵਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ 19 ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 43 ਅਧਿਆਏ ਹਨ।

mein ratneshwar book
ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ 'ਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ... (ETV Bharat)

ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ

ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੀ ਜਲ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਨਸੇਨ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰ

ਰਤਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਯੋਗੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

