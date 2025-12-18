ETV Bharat / bharat

ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 12 ਹੋਵੇਗਾ ਭਗੋੜੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟਿਕਾਣਾ, ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

Mehul Choksi to be extradited to India
ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਆਵੇਗਾ ਭਾਰਤ (ETV Bharat/ ANI))
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 18, 2025 at 12:22 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਗੌੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕੇਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਕਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਐਂਟਵਰਪ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਕਟਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਕਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਗਵਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਚੋਕਸੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕੈਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਕਟਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਕਸੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਐਂਟੀਗੁਆ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੰਟਰਪੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਫਾਈਲਜ਼ (CCF) ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਸੀਐਫ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜੋਖਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਆਫ਼ ਕੈਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 12 ਵਿੱਚ, ਦੋ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਰਡ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ 104.01 ਯੂਰੋ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

2 ਬੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਪਲਾ

ਚੋਕਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਭਗ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।

