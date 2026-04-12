ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਸਫਲ, ਲਿਆਵੇਗੀ ਨਤੀਜੇ: ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ
ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ...
Published : April 12, 2026 at 9:20 PM IST
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (PDP) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
"ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖਰਕਾਰ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"
VIDEO | Pulwama: On US and Iran failing to reach an agreement on ending the West Asia conflict following marathon talks in Islamabad, PDP president Mehbooba Mufti says, " i am happy that iran was firm on their demands, which led to america going back empty-handed. people all over… pic.twitter.com/TJWrP2tfWf— Press Trust of India (@PTI_News) April 12, 2026
"ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 21 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਔਲਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਪਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਲਤਾਫ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
"ਦੁਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ। ਦੁਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
"ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜਲਸੀ-ਉਲੇਮਾ ਲੇਹ (ਉਲੇਮਾ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਿਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।