ਫੁੱਟਸਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਡਿੱਗੇ ਲੋਕਸਭਾ ਸਾਂਸਦ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੁੱਟਸਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ।
Published : February 20, 2026 at 9:26 AM IST
ਮੇਘਾਲਿਆ : ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਦ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਿੱਕੀ ਐਂਡਰਿਊ ਜੇ. ਸਿੰਗਕੋਨ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਸਲ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿੱਕੀ ਐਂਡਰਿਊ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਦ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ (ਵੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤ 8:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿੱਕੀ ਐਂਡਰਿਊ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।"
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਫੁੱਟਸਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਗਕੋਨ, ਖਾਸੀ-ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।"
Deeply shocked and profoundly saddened by the untimely demise of Hon’ble MP from Shillong, Dr. Ricky A J Syngkon. Dr. Ricky was a dedicated and compassionate leader, with deep enthusiasm for public service and unwavering commitment to his people. He was rooted in faith and served… pic.twitter.com/BeSgPrkWEZ— Conrad K Sangma (@SangmaConrad) February 19, 2026
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸੋਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਕੇ. ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਸਿੰਗਕੋਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਿੱਕੀ ਐਂਡਰਿਊ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਲਾਅ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਰਿੱਕੀ ਐਂਡਰਿਊ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿੱਕੀ ਐਂਡਰਿਊ ਜੇ. ਸਿੰਗਕੋਨ ਖਾਸੀ ਜੈਂਤੀਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਜਨਸੰਪਰਕ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਟਸਲ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੁੱਟਸਲ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਚ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਦਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਚ ਹਾਰਡ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਟਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੇਂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਗੇਂਦ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ 20 ਮਿੰਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਟਸਲ ਗੇਂਦ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।