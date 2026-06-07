ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ 47 ਕਿੱਲੋ ਮਾਸ, ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਮਟਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧੀ, ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਰਤੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Published : June 7, 2026 at 6:01 PM IST
Meat Consumption Environment Impact: ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਫ.ਏ.ਓ.) ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਮਾਸ ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸ ਦੀ ਖਪਤ ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ?
Sometimes, food can look good and still make you sick.— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 4, 2026
Harmful germs and chemicals can hide in everyday foods such as:
🍗 Meat, seafood, milk and cheese
🥬 Unwashed fruit and vegetables
🐟 Fish and seafood
🌾 Rice and grains
🚰 Drinking water
You can reduce your risk of… pic.twitter.com/ewAis318qC
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 47 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਾਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਖਪਤ
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਮਾਸ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇਸ਼, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪਸੰਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ (FAO) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1961 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਮਾਸ ਦੀ ਖਪਤ ਸਿਰਫ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ 47 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਿਕਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧੀ
ਜਦੋਂ ਕਿ 1961 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2022 ਵਿੱਚ 17 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਿਕਨ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਭਗ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਿਕਨ ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ।
ਸੂਰ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁੱਗਣੀ
ਸੂਰ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਗ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਫ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀਫ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟ ਦੀ ਖਪਤ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਦੀ ਖਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸ ਦੀ ਖਪਤ 149 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਲਾਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 93 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਔਸਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਲਾਨਾ 90 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਜਾਂ ਇਥੋਪੀਆ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸ ਦੀ ਖਪਤ ਸਿਰਫ 7 ਤੋਂ 9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 80% ਲੋਕ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਸ, ਪੋਲਟਰੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 15-49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੋਕ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ (75%) ਨਾਲੋਂ ਮਰਦਾਂ (87%) ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ 2006 ਵਿੱਚ 74% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 80% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 70% ਤੋਂ 81%, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (NFHS) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮਾਸ, ਮੱਛੀ, ਅੰਡੇ ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਲਗਭਗ 100% ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 99%, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 99%, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 97%, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 98%, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 98% ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 97% ਲੋਕ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਲਗਭਗ 100% ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 78% ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਸ, ਪੋਲਟਰੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਮੀਰ ਘੱਟ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਲੋਕ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 2019-21 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (NFHS-5) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 15-49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹਨ, 16.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 29.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਮਾਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰਦ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸ ਦੀ ਖਪਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸ ਦੀ ਖਪਤ ਸਾਲਾਨਾ 7.51 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। 2018-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2018-19 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸ ਦੀ ਖਪਤ 6.15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 7.51 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੱਲ ਮਾਸ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਸ ਉਤਪਾਦਨ 10.50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2.46% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਸ ਦੀ ਖਪਤ 12.7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 32 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਟ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (NMRI) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਸ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਸ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਭਗ 24 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਲਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 7 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਭੋਜਨ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦਾ ਔਸਤ ਹਿੱਸਾ 1988 ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 10% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਔਸਤਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ
ਮਾਸ ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ:
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਰੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕ, ਭਾਵ ਲਾਲ ਮਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਗਏ ਝੀਂਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਗ੍ਰੋਵ ਨੂੰ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਪਾਚਨ ਦੌਰਾਨ ਮੀਥੇਨ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਲ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਹੈ:
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ (DEFRA) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ ਮੀਟ 2.9 ਕਿਲੋ CO2e ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਸਿਰਫ਼ 0.23 ਕਿਲੋ CO2e ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭੋਜਨ ਕਦੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭੋਜਨ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ) ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ, ਪਰਜੀਵੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਅਕਸਰ ਕੱਚੇ ਮਾਸ, ਘੱਟ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਪੱਥਰਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ:
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਥਾਈਲ ਮਰਕਰੀ (ਪਾਰਾ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ 866 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਮਾਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧਾ, ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾਲ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।